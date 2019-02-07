中央选举委员会：去年共举行近600次基层官员选举

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 - 哈萨克斯坦中央选举委员会公布了2018年乡长选举情况总结。

委员会副主席康斯坦丁•彼得罗夫表示，委员会去年对基层政府官员选举情况进行了严格的监督。去年全年，各地基层委员会共组织了570次乡长选举。



"2018年全年，哈萨克斯坦共有2429人作为候选人参加了乡长选举，其中23%进行了再次选举。乡长离任的主要原因包括自愿辞职（254人），转任其他职务（137人），结束任期（98人），以及其他。"彼得罗夫在委员会扩大会议上说。



据其介绍，2018年执行了一系列旨在推动选举进程完善化的新政策。有基于此，按比例进行选举的机制在地方议会得到推广，政治团体在地方选举中的影响力得到提升。此外，选民名单和数据被作为个人信息纳入国家数据库。



新政策扩大了候选人的资格，公民参与总统、议会和地方议会选举的宪法权利得到了进一步的保障。



选举前辩论活动由地方委员会负责组织。由此，地方议会候选人可以在当地开展选举前辩论。



"而选举委员会成员中，不能出现半数人员来自同一个组织的情况。候选人亲属不得担任选举委员会成员。"彼得罗夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】