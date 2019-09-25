《托米莉斯女王》制作成本不超过600万美元

哈通社/努尔-苏丹/9月25日 – 历史电影《托米莉斯女王》的总投资不超过600万美元。

25日，哈萨克电影公司在位于首都努尔-苏丹的国家新闻发布中心举行新闻发布会，为即将供应的历史传奇电影《托米莉斯女王》进行前期宣传造势。

在发布会上，哈萨克电影公司总裁阿尔曼·阿瑟诺夫表示，《托米莉斯女王》的制作成本与该公司制作的电视剧《哈萨克汗国》，以及其他几部作品相似，控制在1000万美元以内。

“我公司至今为止投资最多的影片是《游牧人》。众所周知，那部影片由很多外国影人参与制作，这对影片的预算投入带来了很大的影响。” 阿瑟诺夫说。

据其介绍，哈萨克电影公司在制作《哈萨克汗国》电视剧第一季《不败之剑》和第二季《黄金王座》期间，曾邀请担任过38集历史长篇电视剧《成吉思汗》的巴特尔导演，以顾问身份参与工作。

阿瑟诺夫表示，巴特尔导演认为《哈萨克汗国》电视剧需要5000万到1亿美元的预算，这大大超出了预计，因此后续的合作未能继续。

“随后我们以1000万美元的预算拍摄了电视剧《哈萨克汗国》，而电影《托米莉斯女王》的经费也没有超过30亿坚戈。”他说。

而随后在新闻发布会上发言的哈萨克斯坦文化和体育部副部长努尔黑萨·达吾耶硕夫则给出了更加明确的数字。

“《托米斯里女王》的制作费用共计22.59亿坚戈。”他说。

值得一提的是，导演阿罕·萨塔耶夫在今年夏季公布了其新片《托米莉斯女王》的预告片。

该片讲述了出身马萨格泰部落的著名萨克（亦称«斯基泰人»或«塞人»）女王托米莉斯从幼年到成年的成长经历，以及其代领萨克联盟与波斯征服者居鲁士之间发生的战争。

除了对公元前的游牧民族生活的展示之外，这部影片最令人称道之处，便是在专家指导下对古老的萨克人语言的复原。片中演员均使用萨克人语言和波斯语言对话。

影片将于9月27日开始在全国上映。

【编译：木合塔尔·木拉提】