半年来我国已为600多个偏远村庄提供了高速互联网

哈通社/努尔苏丹/7月8日--据哈萨克斯坦国家数字发展、创新和航空航天工业部新闻处消息，自今年年初以来，通过光纤通信线路已为649个偏远村庄提供了宽带互联网接入。

总体而言，截至2020年底，在正在进行的光纤通信线路项目的框架内，电信运营商将为1250多个村庄提供高速互联网。将为此铺设2万公里的光纤通信线路。

国家数字发展部电信委员会主席维塔利亚·亚罗申科说：«为了给偏远村庄提供高速互联网，首先我们需要基础设施，也就是电信运营商铺设的光纤通信线路。这将使得移动运营商可以连接到‘光纤’并提供高速互联网。在这种情况下，使用3G/4G移动技术或无线固定宽带接入的高速互联网不仅可以覆盖一个村庄，而且还能覆盖到附近的村庄。»

在公私合作框架内实施的光纤通信线路项目于2018年启动。它的主要目标是为3700多个政府机构和预算单位（包括学校、医院、市政厅等）提供宽带接入服务。自该项目开始运行以来，高速互联网已经覆盖了962个偏远村庄。

与此同时，哈萨克斯坦正在实施另一个旨在进一步普及互联网的项目。在该项目的框架内，截至2020年底，移动运营商必须使用3G/4G移动技术或固定无线宽带接入技术为全国所有超过250人居住的村庄提供宽带互联网接入。

在这方面，国家数字发展部已经与移动运营商一起签署了合作备忘录。预计到今年年底，全国99.3％的人口将获得宽带互联网接入服务。

【编译：阿拉依】