哈萨克斯坦村庄数量降至6060个 一年减少64个

对比哈萨克斯坦国家统计局数据可以发现，各地区村庄数量的减少并不均衡，目前仅有6个州出现了相关变化。

其中，村庄数量减少最多的是库斯塔奈州。该州村庄数量一年间从492个降至475个，减少了17个居民点。

乌勒套州排名第二。2025年7月，该州共有72个村庄，一年后减至56个，减少了16个。

阿克莫拉州村庄数量则从589个降至574个，一年间减少15个。

此外，东哈州村庄数量从350个降至342个，减少8个；巴甫洛达尔州从352个降至345个，减少7个；克孜勒奥尔达州从223个降至222个，减少1个。

由此来看，仅库斯塔奈州、乌勒套州和阿克莫拉州三个州，村庄数量就减少了48个，占全国村庄总减少量的75%。

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需要指出的是，统计数据中的村庄数量减少，并不意味着这些居民点全部已经荒废并从地图上彻底消失。村庄数量的变化也可能与行政区划调整、并入其他居民点或行政地位发生变化等因素有关。

尽管如此，这一统计数据仍清楚反映出，哈萨克斯坦农村居民点网络正在经历渐进式调整。过去一年，全国村庄总数减少约1%。

据此前报道，根据乌兹别克斯坦2026年上半年统计数据，哈萨克斯坦已跻身乌兹别克斯坦劳务移民的主要目的国行列。目前，约有8.44万名乌兹别克斯坦公民在哈萨克斯坦务工。