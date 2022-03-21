新冠肺炎：全球累计死亡病例超609亿

哈通社/努尔苏丹/3月21日 —— 据海外网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月21日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例470579965例，累计死亡病例6099742例。全球单日新增确诊病例1430989例，新增死亡病例3457例。

数据显示，韩国、德国、法国、意大利、日本是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、韩国、墨西哥、印度尼西亚、日本是新增死亡病例数最多的五个国家。

韩国新增超33万例确诊病例 累计确诊超937万例

韩国中央防疫对策本部20日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增新冠肺炎确诊病例334708例，累计确诊病例9373646例。单日确诊病例连续两天低于40万例。单从数值上看，单日病例数虽呈减少趋势，但是否已过拐点还需结合接下来一周的数据再判断。

考虑到韩国政府21起将私人聚会人数限制由6人放宽至8人，确诊人数恐再次反弹。当天新增死亡病例327例，为疫情暴发以来的第二高，累计死亡12428例。

美国新增超1.5万例确诊病例 累计确诊超8140万例

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月21日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81407028例，累计死亡病例997924例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例15047例，新增死亡病例697例。

法国新增超8万例确诊病例 累计确诊超2413万例

法国公共卫生部门当地时间3月20日公布的数据显示，截至当天下午，法国新冠肺炎确诊病例累计达24137190例，24小时新增81283例；死亡病例累计达140933例，24小时新增30例。

德国新增超13万例确诊病例 累计确诊超1868万例

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据，截至当地时间3月20日0时，德国累计确诊新冠肺炎病例18680017例，较前一日新增确诊病例131792例；累计死亡126916例，较前一日新增死亡病例49例。