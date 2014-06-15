阿富汗总统选举第二轮投票结束 袭击致60余人死伤

哈通社阿斯塔纳电， 中新网消息，阿富汗总统选举第二轮投票于当地时间14日7时开始，16时结束。反对党领袖阿卜杜拉•阿卜杜拉和前财长阿什拉夫•加尼参加角逐，选举结果将于7月初公布。

据阿富汗伊斯兰通讯社报道，阿富汗独立选举委员会秘书长阿玛尔海尔宣布，阿总统选举第二轮投票于14日16时结束，不会延长投票时间。阿内政部长达德扎表示，在投票过程中该国共发生160起袭击事件。报道称，袭击至少造成15人死亡，50人受伤。 阿富汗独立选举委员会此前公布的数据显示，注册选民人数约为1200万，其中35%为女性。全国共开设6385个投票站。 阿富汗国家安全局为保证大选安全制定出高级别的安保计划。军警设立重重岗哨，警察在投票站附近加紧巡逻。 路透社报道称，此轮投票安全状况比预想中好。欧盟阿富汗选举观察团负责人蒂及•伯曼表示，"阿富汗在高度警惕的情况下度过了平静的一天"。路透社消息称，投票初步统计结果预计于7月2日公布。 阿富汗于4月5日举行了总统选举首轮投票，当时有8名候选人参选。由于无人得票率过半，因此得票领先的两名候选人阿卜杜拉•阿卜杜拉和阿什拉夫•加尼进入第二轮角逐。 根据阿富汗宪法，已连任两届的现总统卡尔扎伊不能参选。因此，这次总统选举将成为阿富汗2001年重建以来首次权力移交。在北约驻军即将撤离、阿富汗塔利班威胁卷土重来、阿国内各派势力角逐的背景下，本次大选受到阿国内和国际各方关注。来自阿国内外至少25万名观察员对投票活动进行了监督。