中国甘肃阿克塞哈萨克族自治县庆祝建县60周年（组图）

哈通社阿斯塔纳8月4日电，据中新网报道，哈萨克民众身着民族服饰弹奏着心爱的冬不拉，背着毡房和茶炊的骆驼踩着音乐的节奏演绎"骆驼搬家"的场景......3日，哈萨克族人用淳朴的传统民俗为自治县60岁生日献礼。

3日，中国甘肃阿克塞哈萨克族自治县在当地赛马场举行建县60周年庆祝大会。当地官员以及中国甘肃、新疆、青海等各族各界代表应邀参加庆祝大会。 雕花马鞍红绿毡，绣花坎肩白绸衫。会场上，在两顶白云般的哈萨克毡房的引导下，124名哈萨克族男女老少，衣着华美的民族服饰缓缓走来，闪烁的银饰凸显着姑娘的柔美，手托逼真的雄鹰标本展示了哈萨克族青年的豪迈激情。 此外，100名中小学生怀抱哈萨克族传统乐器冬不拉，弹唱着年轻一代的精彩生活。尔后，一对哈萨克族男女在现场表演了传统婚俗，俊美的哈萨克青年策马在前，体型高大的骆驼载着一顶红色的纱帐，驼轿中的新娘娇羞而动人。 随着骆驼搬家表演队的上场，45岁的哈萨克族民众马太激动不已，曾经过往的岁月历历在目。为了此次自治县的庆祝大会，他和家人还一起参加了本届的"搭毡房比赛"。耗费三天时间，他搭的毡房获得了第二名。马太说，我的孩子们都会搭毡房，我们在牧场还有自己的马匹，偶尔也还会住毡房，这些传统的民族工艺不能忘记。 16岁的哈萨克族姑娘艾提剑说，过去很多人都不知道阿克塞县，来县城的外地人非常少，"在城里面绕一大圈，遇见的每一个人都认识"；随着当地政府举办民族活动，与外界的交流增多，现在的阿克塞被外界所熟知，希望我们民族独特的文化能不断传承和沿袭。

同时，该县还举行了文艺晚会、篝火晚会、马术表演、哈萨克美食文化节及炕锅肉展示等活动，庆祝自治建县60周年。 阿克塞哈萨克族自治县是中国甘肃省酒泉市下属的一个自治县，是甘肃省唯一一个以哈萨克族为主体民族的少数民族自治县，成立于1954年。该自治县风光秀美，资源丰富，被誉为"百里黄金地，塞外聚宝盆"。全县面积3.2万平方公里，常住人口1.06万人，有哈、汉、回、维、撒拉、藏、土等11个民族，其中哈萨克族3110多人。该县城市居民人均可支配收入现已达到22859元；农牧民人均纯收入达到17340元。