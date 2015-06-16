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12:48, 16 六月 2015 | GMT +6
哈吉斯帕泰巴特尔海关查获60吨走私日用品
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哈通社阿斯塔纳6月16日电 据国家安全委员会边防局消息，日前，4名哈萨克斯坦公民试图通过哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦斯帕泰巴特尔口岸走私一批日用品时被海关工作人员查扣。经查走私人员持有的货物过境文件是伪造的，货物重量为60吨，货物价格为964.6万坚戈，分别装在4辆货运车内。
目前此案正在审理中。（编译：夏力）
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