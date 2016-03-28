中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:47, 28 三月 2016 | GMT +6

    巴基斯坦拉合尔发生炸弹攻击60人死亡

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月28日电 据BBC消息，巴基斯坦东部城市拉合尔的一处公园在星期日（3月27日）发生爆炸，至少造成60人死亡，数百人受伤。爆炸发生在当地时间傍晚，公园里当时有很多人。

    当地警察对BBC记者说，这是一起自杀式炸弹攻击。

    巴基斯坦塔利班已经出面表示为这次攻击承担责任。
    有人猜测，这次攻击的目标是在复活节周末外出的基督教家庭。

    当地一位警方负责人对记者说，大多数的死者和伤者都是妇女和儿童。
    一位目击者说，爆炸现场出现混乱，出现踩踏现象，在混乱中一些孩子和家长失散。
    拉合尔是巴基斯坦最大和最富有的省份旁遮普省的首府，而旁遮普省也是巴基斯坦总理谢里夫的权力基地。
    巴基斯坦暴力事件频频发生，这些事件往往和塔利班，教派冲突以及犯罪团伙活动有关。

    与此同时，巴基斯坦首都伊斯兰堡发生支持穆斯林枪手卡德里（Mumtaz Qadri）的抗议示威，警察用催泪弹驱散了数千名示威者。
    示威者认为卡德里是一位英雄，他在5年前刺杀了旁遮普省省长塔希尔（Salman Taseer），上个月被执行绞刑。
    塔希尔令卡德里不满的是，他曾为一名被控亵渎伊斯兰教的基督教妇女辩护。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!