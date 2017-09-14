阿拉木图核物理研究院举行60周年庆祝活动

哈通社/阿拉木图/9月14日 -- 13日，位于阿拉木图市的核物理研究院举行成立60周年庆祝活动。活动期间，研究院举行了国际会谈，并邀请来自12个国家的核物理学家参加。





据了解，核反应堆自苏联时期开始在各地发展。位于阿拉木图核物理研究院的核反应堆1998年经过重建，在这段时间，哈萨克斯坦物理学家们在阿拉木图进行了很多核物理学领域的研究。



核物理研究院院长耶尔哈孜•肯金表示，2003年研究院开始对核反应堆进行更新换代，2016年研究院配备了最新的装置。在美国对研究院的赞助下，研究院建立了新的核反应堆区，并对反应堆控制系统和制冷系统进行了升级。阿拉木图核反应堆研究院符合国际反核运动各项标准。





他还表示，目前研究院核反应堆将低浓缩铀为基本燃料，这使核反应堆中子通量增长两倍。新核反应堆为研究带来了新的合作机遇，研究院未来计划与日本展开合作。













据了解，苏联时期核反应堆曾被用于军事目的。



肯金还表示，目前，核反应堆WWR-K被用于多种用途。其中包括核物理科学研究和医学领域。



他强调，核反应堆符合国际原子能机构各项安全标准。



据了解，研究院建立了核安全学习中心，并为我国核物理领域专家提供了提高自身专业知识的平台。目前，在学习中心来自美国的核物理学家正在进行核反应堆防御课程。









































【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】