哈萨克斯坦和马来西亚贸易额增长60%

哈通社/阿拉木图/10月29日 - 哈萨克斯坦-马来西亚经贸论坛将于30日在阿拉木图举行。

本次论坛由哈萨克斯坦-马来西亚商业理事会组织举办。



来自马来西亚12家企业的代表，将在论坛期间同哈萨克斯坦商界人士们就两国经贸领域的合作进行广泛的交流。



29日，双方代表在阿拉木图进行了小范围洽谈。



马来西亚对外贸易发展合作机构（MATRADE）穆罕默德•穆斯塔法•阿布都勒•阿吉兹表示，此次马来西亚贸易代表团访问哈萨克斯坦，是为了在哈宣传马来西亚企业。





他强调，马来西亚企业希望能够通过与哈萨克斯坦本土企业建立战略伙伴关系，将本国产品打入哈萨克斯坦市场。



"两国企业在经济、旅游、伊斯兰金融、教育和数字化等领域具有很高的合作潜力。"他说。





穆罕默德•穆斯塔法•阿布都勒•阿吉兹称，哈马两国相互贸易水平逐年提升，仅2017年，两国之间的商品周转量就上升了60%，金额达8000万美元。



马来西亚驻哈萨克斯坦大使萨伊德•巴克里表示，马来西亚正在积极研究哈萨克斯坦市场。2017年阿斯塔纳世博会期间，由320家马来西亚企业来哈参展。





阿拉木图商会主席努尔兰•卡比什塔耶夫向马来西亚企业界人士介绍了在哈经商投资的前景。



值得一提的是，在一个月前于阿拉木图举行的"KEOGE-石油和天然气"哈萨克斯坦石油天然气国际展期间，有14家马来西亚企业参会。





马来西亚是哈萨克斯坦宣布独立后首批与我国建立外交关系的国家之一。2014年，纳扎尔巴耶夫总统曾对该国进行正式访问，双方就促进经济和外交联系达成了多项共识。



【编译：木合塔尔·木拉提】