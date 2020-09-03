威尼斯电影节在意大利开幕 60多部作品参展

哈通社/威尼斯/9月3日 – 第77届威尼斯双年展国际电影艺术展9月2日晚如期在威尼斯利多岛开幕。

这是自新冠全球大流行以来，首次举办的大型国际性文化活动。此前包括戛纳电影节在内的许多国际电影展取消了原定的举办计划，而为了确保参加电影节的嘉宾们的健康，威尼斯电影节主办方制订了近乎苛刻的防疫规则，包括要求所有嘉宾全程佩戴口罩、红毯不再设置观众区、电影院只开放一半座位等。

威尼斯电影节艺术总监阿尔贝托·巴贝拉说：«我们想振作起来，让人们感到乐观。 我们还决定为电影界的导演、制片人和所有专业人士提供支持。我们觉得是时候重启电影了，电影院需要重启，电影发行需要重启。电影拍摄需要重启。这个行业不能再承受新的隔离。我们必须让人们振奋起来。»

在电影节开幕前一天，放映了一部纪录片《分子（Molecule）》。片中展示了被废弃的水上之城的面貌，这从某种程度上体现了新冠疫情期间意大利的情况。





今年的终身成就奖将会授予英国女演员蒂尔达·斯文顿，而由她主演的阿莫多瓦的短片《人类的呼声》（The Human Voice）也会在威尼斯电影节上做特别放映。

威尼斯电影节诞生于1932年，是世界上历史最为悠久的电影节。今年共有来自五十个多家与地区的约六十部作品参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】