托卡耶夫总统向人类首次太空飞行60周年纪念活动致贺信

哈通社/努尔苏丹/4月9日 —— 苏联宇航员尤里·加加林完成人类首次太空飞行60周年纪念活动9日在拜科努尔航天基地举行。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向纪念活动致贺信。

贺信全文如下：

尊敬的航天领域专家们和资深人士们！我向大家致以即将到来的职业节日祝贺！

60年前，人类历史上发生了具有深远意义的事件。人来大胆的开启了对外太空的探索。苏联宇航员尤里·加加林的首次太空飞行成为了全球科学快速发展的象征。这一历史性步骤在哈萨克斯坦神圣的土地上迈出。

过去65年来，已有150名宇航员从世界最重要的航天基地之一的拜科努尔升空，征服了宇宙的无限空间。其中包括托赫塔尔·阿吾巴克罗夫、塔勒哈特·穆萨巴耶夫、阿伊登·阿伊姆别托夫等哈萨克宇航员。

若没有科学家、组装和测试专家，以及工程师的巨大努力，太空探索人物奖无法实现。 我想借此机会，向航天业专家和资深人士表示诚挚的感谢。在你们的敬业精神和奉献精神下，现代航天事业得到了有效发展。

我相信，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的进一步积极和富有成果的合作将有助于落实太空研究和航天飞行领域的联合项目。

最后，托卡耶夫总统祝愿所有出席活动的嘉宾身体健康，工作顺利。

【编译：小穆】