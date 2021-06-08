超过60%的哈萨克斯坦青年人通过社交媒体获取新闻信息

哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃在接受媒体采访时表示，统计显示，哈国6成青年人获取新闻和社会信息的主要渠道是社交媒体和博客。

据部长介绍，哈新闻部每年会制定《哈萨克斯坦青年》国家报告。报告会对各行各业的青年人现状进行研究分析，并包含了对青年政策领域的研究汇总和对国家机关及社会研究机构的建议等。

巴拉耶娃称，随着互联网的大范围普及，多元化的信息渠道得到了相当广泛的发展。其中，社交媒体和博客成为了最常见的传播媒介。

统计显示，超过60%的哈国青年通过社交媒体和博客了解社会新闻信息。与此同时，33.3%的受访青年表示会经常关注国家新闻网站，39.1%的青年会定期浏览国内电视频道，11.3%的青年人会关注区域性电视媒体。

«可以看出，社交媒体在新闻传播中的作用非常重要。»部长说。

阿依达·巴拉耶娃表示，引导和促进青年人群通过官方信息媒介获取正确和重要的新闻信息，是政府部门非常重视的一项工作内容。

据其介绍，从2020年夏季开始，新闻部启动了三个方向的工作，分别是：

1. 迅速有效的驳斥坊间流传的虚假信息：设立了反谣言官网stopfake.kz，通过该平台对超过1300多条虚假信息进行了驳斥和澄清；

2. 及时提供有关政府规划的公开信息：设立了国家计划信息公开网站gosprogram.kz，该网站以简短版本、信息图表的形式解释了整个国家计划的本质，并提供了有关参与、获得贷款、国家计划下的培训条件的图形、文字、音频和视频说明；

3. 加强对国家青年政策和社会保障政策的解释说明：设立了gossmi.kz网站，用于公布各地方政府新闻机构发布的官方信息、总统讲话、官方声明和新闻稿等。

巴拉耶娃指出，有鉴于社交媒体在新闻传播过程中的作用愈发明显，在建立上述官方信息平台的同时，各机构官员和政府职能部门仍有必要通过开设正式账号的方式，加强自身在互联网社交媒体上的存在度，提升自身形象并促进官方正式信息的传播。