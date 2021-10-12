韩国完成新冠疫苗全程接种人口突破60%

哈通社/努尔苏丹/10月12日-- 据韩联社消息， 韩国新冠疫苗预防接种推进团12日表示，截至当天下午1时，全国共有3090.587万人完成新冠疫苗全程接种，占总人口的60.2%。

这是今年2月26日韩国启动新冠疫苗接种以来，时隔229天创下的纪录。18岁以上完成全程接种人口占比70%。推进团方面预计，截至本月底完成全程接种人口有望突破70%。

按年龄段来看，70～79岁人群完成接种率高达91.1%，其后依次为60～69岁人群90.9%、50～59岁人群90.7%和80～89岁人群80.7%；接种起步晚的中青年中，18～29岁人群为49.7%、30～39岁人群为49.4%、40～49岁人群49.3%；17岁以下人群仅为0.2%。完成首剂接种人口4001.4733万人，占人口77.9%，而18岁以上完成首剂接种的高达90.6%。

按疫苗种类来看，接种辉瑞人口2126.2409万人，阿斯利康1109.6331万人，莫德纳610.5682万人，其余接种杨森疫苗。

截至当天零时，国内剩余疫苗数量1887万剂次，其中莫德纳974.43万剂，辉瑞478.11万剂，阿斯利康413.18万剂，杨森21.28万剂。

另外，16～17岁人群疫苗预约工作本月5日启动，接种对象89.8732万人中43.2608万人完成预约，占比48.1%。之前完成接种的60岁以上人群及高危人群的加强针预约对象中，5.6324万人预约。