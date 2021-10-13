韩国完成新冠疫苗全程接种人口比例超60%

哈通社/努尔苏丹/10月13日 —— 据中新社报道，韩国新冠疫苗预防接种推进团(下称«推进团»)当地时间12日表示，截至当天13时，全国共有30905870人完成新冠疫苗全程接种，约占总人口的60.2%。

推进团方面预计，截至本月底完成全程接种人口有望突破70%。与此同时，完成新冠疫苗接种6个月以上人群的«加强针»接种当天启动，首批接种对象是医疗机构相关从业人员。

推进团还呼吁民众尽快完成疫苗接种，保护自身健康。据推进团11日发布的统计消息，近两周(9月12至25日)18周岁以上新冠确诊病例中有83.1%未接种或未完成全程接种疫苗。

推进团在对各年龄段确诊患者接种疫苗的情况进行分析后得出上述结果。尤其是在与老年人群相比完成接种比例相对较低的59周岁以下人群中，未接种或未完成全程接种疫苗者占整体确诊人数的88%以上。推进团在对5月1日至8月14日期间新增的101285例确诊病例进行对比分析后还发现，完成全程接种者的预防重症和死亡效果比未接种者分别高出77%和73.6%。

随着疫苗接种率不断提升，韩国政府预计将于11月初分阶段恢复正常生活，进入«与疫情共存»防疫模式。韩国中央应急处置本部官员孙映莱12日表示，政府将在本月15日公布最新版保持社交距离防疫规定，此次防疫规定或将是防疫模式转化前的最后一次调整。