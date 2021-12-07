约60国加快接种加强针 疫苗差距拉大

哈通社/努尔苏丹/12月7日--据共同社报道，新冠病毒新型变异毒株«奥密克戎»持续蔓延，各国正加快接种加强针。据美国彭博社等报道，截至5日，包括日本在内的约60个国家和地区着手推进。欧洲最多，而非洲仅有2国，且连第一剂都尚未取得进展，«疫苗的贫富差距»再度凸显。

日本1日以医务人员为对象启动了接种。明年起将依次扩大范围，向以老年人为主的普通居民启动接种。有意缩短«原则上第二剂接种后超过8个月»的接种间隔。

在疫情持续蔓延的欧洲，约25个国家和地区实施，也包括阿尔巴尼亚、立陶宛等小国。法国和英国等缩短接种间隔。英国首相约翰逊提出了明年1月底前，向18岁以上所有对象接种加强针的目标，还投入军队建设临时会场等。

在美国，部分市民对打疫苗有所抵触，完成全部接种次数的人口比例达到约六成后见顶。总统拜登呼吁«最佳防御办法是接种完疫苗和接种完加强针»。

在亚洲，中国、韩国和马来西亚等推进接种加强针。以色列和智利分别在7月和8月启动，加强针得到普及。在俄罗斯，接种完所需次数的占比不到四成，但也实施了加强针的接种。总统普京称11月接种了第三针。

在非洲，开始接种加强针的仅阿尔及利亚和突尼斯2国。整个非洲完成所需次数接种的人口比例为7%（截至本月3日），也有很多人甚至没有接种第一针。非洲也被指为«变异毒株的温床»（联合国秘书长古特雷斯语），世界卫生组织（WHO）也强调称«若不消除疫苗供应的不平等，全球大流行就不会终止»（总干事谭德塞语）。