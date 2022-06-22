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    09:29, 22 六月 2022 | GMT +6

    前四月哈国出口额大幅增长 增幅近60%

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    哈通社/努尔苏丹/6月22日 -- 据斜体字报消息，今年1-4月，哈萨克斯坦进出口贸易总额增长41%，达397亿美元，该数据大幅跃升是由于出口额的增长。2022年1-4月，哈萨克斯坦出口额达265亿美元，比去年同期增长59.8%。

    其中，主要增长动力是原油，占哈萨克斯坦出口总额的一半以上。虽然在出口量方面仅增加了12%，但在出口金额方面，增幅超过94%。四个月来，哈萨克斯坦通过石油出口收入155亿美元。

    对哈国家统计局公布的进出口贸易数据分析表明，原油出口增长主要来自哈萨克斯坦原油的主要买家——欧盟和亚洲国家。今年1-4月，哈萨克斯坦石油的主要进口国都为此大幅增加预算：意大利、土耳其翻了一番，荷兰增加35%，中国增加29%，韩国、美国增幅达四倍。

    在其他商品项目中，也出产品价格上涨的类似趋势，数量略有增加。例如，今年1-4月，哈国小麦出口收入比2021年同期增加了82%，煤炭销售收入比2021年同期增加了85%，矿物肥料市场供应链的中断使这些产品的价格大幅提高。哈萨克斯坦化肥生产企业的销售额比去年同期减少了一半，但利润增加了36%。

    统计人员称，报告所述期间，哈萨克斯坦产品出口价格指数上涨了47%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 石油 经济 过境运输 进出口 黄金储备
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