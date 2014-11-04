土耳其最大非国有银行开通6100台ATM受理中国银联卡

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，中国银联近日表示，由土耳其IS银行运营的6100多台ATM当日全部开通银联卡受理业务，进一步扩大了银联卡在土耳其的使用范围，为银联卡持卡人提供了更加便利的服务。

中新社11月3日报道，IS银行是土耳其最大的非国有银行，拥有超过1300家境内分行和25家境外分行，在当地拥有数量最多的ATM。此次开通的ATM全部配备中文操作界面，方便持卡人操作。

土耳其是"世界十大旅游国家"之一，截至今年8月底，超过2500万外国人到土耳其旅游，预计年底将达到3600万人次。其中，中国、俄罗斯、韩国都是规模较大的客源国。伴随土耳其与这些国家日益密切的经贸和人员往来，银联国际正积极完善土耳其当地的银联卡受理环境，提升用卡服务。

目前，银联卡在土耳其的受理面已经扩大至三成，商户主要分布在伊斯坦布尔、安卡拉、内夫谢希尔、代尼兹利、科尼亚等几个大型旅游城市以及卡帕多西亚、伊斯坦布尔老城区、大巴扎集市、于尔居普、格雷梅、帕姆卡莱等地区。目前银联卡持卡人可在当地约11000台ATM取款或查询余额。

中国银联有关负责人表示，随着银联卡在中东地区业务的不断扩大，当地有越来越多的商户加入到银联受理网络。阿联酋已基本实现所有商户受理银联卡，沙特将在年内实现ATM受理银联卡。