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    08:40, 27 11月 2020 | GMT +6

    全球疫情动态 ：全球累计确诊病例超过6123万例

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    哈通社/努尔苏丹/11月27日--Worldometer网站实时统计数据显示，截至努尔苏丹时间11月27日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例61239246例，累计死亡病例1436094例。

    全球感染人数最多的国家依然是美国。截至努尔苏丹时间11月27日4时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例13223102例，累计死亡269326例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例82489例，新增死亡病例1077例。

    印度卫生部26日公布最新数据表示，印度新冠肺炎确诊病例升至9266705例。在过去24小时内，印度新增确诊病例44489例；新增死亡病例524例，累计死亡135223例。

    巴西卫生部当地时间11月26日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例37614例，累计确诊6204220例；新增死亡病例691例，累计死亡病例171460例。目前，巴西确诊病例和死亡病例仍居全球第三，仅次于美国和印度。

    此外，据俄罗斯新冠病毒防疫官网26日公布的最新数据，俄罗斯新增25487例新冠肺炎确诊病例，累计确诊达2187990例，新增新冠肺炎死亡病例524例，累计死亡38062例。

    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
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