哈国轻型汽车租赁量增长61%

哈通社/努尔苏丹/10月7日 – 哈萨克斯坦轻型汽车租赁行业一年内交易增幅达61%。

据统计分析网站Finprom.kz数据，近期哈国租赁服务业整体服务量出现了下降，行业整体增幅首次低于16%。不过，租赁行业中的轻型汽车租赁服务业却逆势增长，实现了服务量61%的增幅。

统计显示，2021年上半年哈国租赁服务业总体交易额达到了2544亿坚戈。交易量的3/4集中在三个地区：努尔苏丹市（962亿坚戈）、阿特劳州（510亿坚戈）和阿拉木图是（448亿坚戈）。

曼格斯套州（159 亿坚戈）、西哈州（112 亿坚戈）和卡拉干达州（98 亿坚戈）的服务量也居于前列。全国范围内租赁服务量最少的地区是突厥斯坦州，仅为2.5亿坚戈。

在各类型租赁服务当中，轻型汽车租赁服务规模占据了较大的份额。报告期内，该项目交易额同比增长了61.4%，达521亿坚戈。其次是重型卡车租赁（260亿坚戈）和建筑机械设备租赁（148亿坚戈）。

飞机租赁在行业中的交易量占比极小，仅有9.7万坚戈。此外，录影带和光盘租赁的交易额为270万坚戈，计算机和电信系统外部设备的租赁交易额为490万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】