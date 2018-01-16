今年有622户回归者申请在北方各州安居

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 - 今年已有622个"回归者"家庭提交了在属于哈萨克斯坦北部的阿克莫拉州、北哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州和库斯塔奈州安居的申请。

在16日于阿斯塔纳召开的新闻发布会上，哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃作出上述表示。



"哈萨克斯坦政府每年都会公布当年的外籍务工人员配额。2018年哈萨克斯坦的外籍务工人员配额为4.1万，占经济活跃人口的0.6%。另一个重要的配额，是对迁居至北方地区的‘归国者'家庭的配额。今年已有622个‘回归者'家庭提交了关于落户北方和中部政策限定地区的申请。根据国家政策，我们将按照这些人的学历安置合适的工作岗位。"她说。



部长还表示，数据显示，我国跨州迁居人口规模正在逐渐增长。



"越来越多的人选择从工作机会较少的州迁居至工作机会较多的州。今年共有1706户家庭表达了迁居至北方库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州、阿克莫拉州的意愿。而去年同期提出此类申请的家庭仅有380户。北方各州机构正就能够提供的工作和住房安置问题，同相关家庭进行沟通。" 杜伊谢诺娃说。



【编译：木合塔尔·木拉提】