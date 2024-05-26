哈萨克斯坦62%的外国游客来自上合组织成员国

哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫在会上指出，旅游业是上合组织框架内的重要合作领域。近年来，上合组织成员国间的旅游交流合作不断深化，游客数量持续增长。数据显示，2022年，入境哈萨克斯坦的外国游客中，来自上合组织成员国的人员占比高达62%。目前，哈萨克斯坦已与所有上合组织成员国实现了免签互访。

-旅游业对国家经济发展具有重要推动作用，可以创造大量就业机会，并带动相关产业发展。哈萨克斯坦地处欧亚大陆心脏地带，位于古代全球交通十字路口，哈国政府更加清楚发展交通基础设施的极端重要性。-玛尔哲赫帕耶夫表示。

他还介绍，目前哈萨克斯坦每周有560条定期航班，连接28个国家和地区，其中245条航班飞往上合组织成员国。此外，哈萨克斯坦积极落实五种空中自由政策，为IndiGo、FlyNas、AirAsia X等海外航空公司进入哈萨克斯坦市场提供便利。

玛尔哲赫帕耶夫强调，上合组织成员国应加强旅游人才培养，促进人力资源交流合作。他建议，上合组织成员国共同实施旅游院校学生和教职人员学术流动计划，以提升整体旅游服务水平。

此外，他指出，“旅游和文化之都”项目是上合组织成员国旅游合作的重要机制，目前已取得显著成效。阿拉木图市准备好将这一殊荣移转至下一个城市，并支持中国青岛市成为“上合组织旅游和文化之都”候选城市。

【编译：阿遥】