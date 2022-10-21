全国建筑业从业人员人数达63.75万

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--据inbusiness.kz网站报道，今年，哈萨克斯坦建筑业取得了长足发展，从业人员人数达到63.75万。

报道称，建筑业是国民经济主要驱动力之一。今年前6个月的数据显示，哈国国内生产总值增长3.6%，而建筑业增速达到了9.2%。建筑业和信息通讯业已成为哈萨克斯坦经济增长领头羊。

今年，建筑业占国内生产总值的比重达到了5%。

建筑业还带动了加工、机械制造、建筑材料、贸易、运输和物流业等众多行业的发展。

此外，建筑业对对国家经济社会发展做出了巨大贡献。目前，建筑业从业人员人数达为63.57万。建筑业同商业、农工业综合体和教育行业一起成为国内最重要的就业岗位提供者。建筑业从业人员人数占全国总体就业人员数量的比例为7.2%。而实体经济部门（包括建筑、工业、农工业综合体、交通和通讯）从业人员17.4%在建筑行业工作。

此外，建筑业已成为哈萨克斯坦商业活力增强最主要的贡献者。 截至今年8月，全国建筑企业总数达5.03家，同比增加了11.2%。也就是说，全国现有企业的13.3%，实体经济企业的41.9%属于建筑业。

【编译：阿遥】