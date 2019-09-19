63国公民可免签入境哈萨克斯坦

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 -- 2019 PATA亚太地区旅游交易会（PATA Travel Mart 2019）正在首都努尔苏丹举行。这是该盛会首次在独联体国家举办。

哈萨克斯坦文化和体育部责任秘书巴赫特詹·铁米尔波拉特在会上表示，虽然哈萨克斯坦曾成功举办过亚运会、世博会以及许多国际性的大型会晤，但组织举办PATA规模的旅游行业展会尚属首次。

«哈萨克斯坦外交政策的重要方向之一，就是推动哈萨克斯坦与全球文化和经济的一体化。哈萨克斯坦是一个对游客保持开放的国家，截至目前，有63个国家和地区的游客可以免签访问哈萨克斯坦。而针对中国和印度的游客，我们也有专门的过境签证制度。»他说。

2019 PATA亚太地区旅游交易会（PATA Travel Mart 2019）18日在努尔苏丹开幕。大会将持续3天时间，有来自60多个国家的250多家企业和1000多名代表出席。

大会期间将举行2019亚太旅行协会金奖（PATA Gold Awards 2019）颁奖典礼。

PATA旅游交易会自1978年开始举办，固定于每年9月举行，它是亚太旅游协会（PATA）的旗舰活动，是亚太地区最具专业水准的旅行签约与交流展。哈萨克斯坦是独联体国家中首个获得该活动举办资格的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】