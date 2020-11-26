第63届格莱美颁奖礼完整提名揭晓

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 据外媒综合报道，第63届格莱美颁奖礼完整提名25日正式揭晓。

据报道，美国流行歌星碧昂丝（Beyonce）获得九项提名，成为格莱美史上提名最多的女艺人。此外，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift），罗迪·里奇（Roddy Ricch）和杜阿·利帕（Dua Lipa）紧随之后，获得6项提名。

据此前报道，哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲“Roses”进行的混音作品获格莱美最佳混音录制奖提名。

第63届格莱美奖的提名名单如下：

年度最佳专辑 ：Chilombo (Jhene Aiko), 黑美洲狮 (Black Pumas), 日常生活 (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), 未来 (Nostalgia) Dua Lipa, 好莱坞的流血 (Post Malone), 民俗 (Taylor Swift).

年度制作提名：黑色游行（碧昂丝），颜色（黑色彪马），摇滚明星（DaBaby饰演Roddy Ricch），Say So（Doja Cat），我想要的一切（Billie Eilish），现在就不要开始（Dua Lipa），圈子（ Post Malone），Savage（混音），（Begance饰演的Megan Thee Stallion）。

年度最佳歌曲：黑色游行（碧昂丝），盒子（罗迪·里奇），开襟衫（泰勒·斯威夫特），圈子（马龙后期），不要马上开始（杜·利帕），我想要的一切（比利·埃利什），我不能呼吸（H.E.R），如果世界即将终结（JP萨克斯和朱莉娅·迈克尔斯）。

最佳流行歌手 ：《Yummy》 （Justin Bieber），《 这样说》（Doja Cat），《我想要的一切》（Billie Eilish），《不要立即开始》（Dua Lipa），《西瓜糖》（Harry Styles），《 开襟衫 》（Taylor Swift）

最佳流行乐队=组合表演：Un Dia（J Balvin，Dua Lipa，Bad Bunny和Tainy），Intentions（Justin Bieber-Quavo），Dynamite（BTS），Rain on Me（Lady Gaga-Ariana Grande），Exile（Taylor Swift -Bon Iver）。