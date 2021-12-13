世卫组织：已有63国发现奥密克戎变异株

哈通社/日内瓦/12月13日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天表示，根据初步数据，奥密克戎变异株可能削弱现有新冠疫苗的保护作用，但引发的症状似乎比德尔塔«轻微»。不过，由于这个新变异株传播能力更强，总体风险依然很高。

世卫组织12月12日更新了有关奥密克戎变异株的 技术简报 。简报显示，奥密克戎构成的总体威胁主要取决于三个关键因素：传播能力、感染严重程度、以及疫苗和既往感染的免疫力有效性。由于目前已知信息依然有限，相关风险评估将根据情况随时进行调整。

传播能力或更强

世卫组织表示，截至12月9日，已有63个国家发现奥密克戎变异株，其中南非和英国已确认社区传播。根据目前有限的证据，奥密克戎似乎比德尔塔更具传染力。在德尔塔感染病例较少的南非，奥密克戎病例正在激增。然而，在德尔塔发病率更高的国家，如英国，奥密克戎变异株似乎也比德尔塔传播得更快。根据数据建模预测，奥密克戎将在明年3月前取代德尔塔，成为欧洲主要传播的新冠病毒变异株。

感染症状或轻微

世卫组织表示，有关奥密克戎所致疾病的临床严重程度的数据仍然有限。虽然南非的初步研究结果表明，奥密克戎引发的相关症状可能没有德尔塔那么严重，而且欧洲迄今为止报告的所有病例都是轻症、中等症状或无症状感染者，但数据不足以确定该变异株的临床严重程度。

疫苗效力或削弱

迄今为止，关于疫苗针对奥密克戎的保护效力的可用数据有限，也没有同行评审的证据。世卫组织表示，由于奥密克戎变异株仅在表面刺突蛋白上的变异就有30余处，或许会影响多数抗体对刺突蛋白的识别，现有疫苗对付它可能没那么有效。一些初步证据表明，南非的再感染发生率增加了，这可能与抗体介导的体液免疫逃逸有关。此外，一些样本量有限的研究的初步证据显示，从接种过新冠疫苗的人和以前感染过新冠病毒的人身上采集血样，血样中抵御奥密克戎变异株的中和抗体水平较抵御早期变异株要低得多（大幅度的降低）。

总体风险非常高

世卫组织指出，与奥密克戎变异株有关的总体风险仍然非常高，特别对于脆弱人群的影响将是巨大的，尤其是在疫苗接种率低的国家。初步证据表明，潜在的免疫逃逸和更高的传播能力可能会导致奥密克戎感染病例进一步的激增，预计住院人数也会增加。更多的住院治疗会给卫生系统带来负担，并导致更多的死亡。由于病发率增加、重症率增加以及死亡率之间存在时间差，预计未来几周会有更多关于病例严重程度的信息。

世卫组织表示，奥密克戎来势汹汹，各国政府应根据当前形势和国家能力，重新评估和修订其国家计划。世卫组织建议各国：加快高危人群的疫苗接种；加大努力，通过切合自身实际的公共卫生措施组合，降低病毒传播速度；扩大监测、测试和测序，并与国际社会分享样本；通过与他人保持安全距离、避开人群、戴口罩、清洁双手、尽可能呆在室外或室内通风良好的空间会面来降低风险。