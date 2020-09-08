哈萨克斯坦税收赦免政策已免除滞纳金6400万坚戈

哈通社/努尔苏丹/9月8日 – 哈萨克斯坦财政部宣布，免除总额达6400万坚戈的滞纳金。

财政部消息称，截至9月7日，共有31 338人被纳入相关针对自然人的税收赦免政策，这些人员缴纳了总额2.953亿坚戈的税金，并被免除了约6410万坚戈的滞纳金。

补缴税款数额最多的地区是阿拉木图市，该市居民缴纳了7560万坚戈的税款。其次是突厥斯坦州（3510万）和阿拉木图州（3420万）。

在阿拉木图，根据政策免除了总额约1840万坚戈的滞纳金。努尔苏丹市免除的滞纳金额度达1770万坚戈，曼格斯套州免除了450万坚戈。

税收赦免政策的有效期至2020年12月31日为止。

财政部国家税收委员会提醒称，相关人员必须首先偿还债务的本金以便注销罚款（滞纳金）。在缴纳本金后，滞纳金会自动被消除。

预计今年共有120万公民将能够享受到税收豁免政策。在该政策框架下，预计将入账12.7万亿坚戈税款，并免除4.3万亿坚戈滞纳金。

公民可在国家税收委员会的网站，或通过移动应用程序eSalyq mobile（AppStore和PlayMarket可下载）的帮助检查是否存在应缴欠款。

此前总统曾指示政府对国民进行税务赦免（哈萨克斯坦今年将继续实行对自然人税收赦免政策 ）。

【编译：木合塔尔·木拉提】