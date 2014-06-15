日承认漏报640公斤钚材料 将缘由归结为特殊情况

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引新华社消息，日本官员13日承认，在日本递交国际原子能机构的报告中未包括其拥有的640公斤未经辐射的钚材料，并将缘由归结为"特殊情况"。

一名不愿透露姓名的日本驻维也纳国际组织多边代表团官员当天对新华社记者说，日本已确认其2012年及2013年提交的报告中，未提及640公斤未经辐射的钚材料。该官员表示，日方认为，在连续两年的报告中未提及640公斤钚材料是出于一些"特殊情况"，但他拒绝提供所谓"特殊情况"的相关信息。 该官员说，出于某些原因，他被要求匿名发布这一信息。他还表示，日本官方认为日本没有违反国际原子能机构对公示钚材料的相关规定，公开钚材料的相关信息也完全出于"自愿原则"。 根据国际原子能机构发布的"钚管理准则"，相关国家要通过国际原子能机构对外公示其规定种类钚的相关信息，而未经辐射的钚材料明确包含在内。日本在给国际原子能机构的申明中明确表示，日本将执行"钚管理准则"。 国际原子能机构当天表示，日本按照"钚管理准则"向国际原子能机构进行报告是自愿行为，所以无法进行评论。国际原子能机构新闻发言人吉尔•图德告诉新华社记者，该问题不应由国际原子能机构回应，而应留给日本。 国际原子能机构前副总干事海诺宁在接受媒体采访时说，如果这些钚材料确实是未经辐射的钚，那就需要在申明材料中体现。