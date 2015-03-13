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    22:17, 13 三月 2015 | GMT +6

    阿拉木图市西南方向644公里处发生地震

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    哈通社阿斯塔纳3月13日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间13日19时43分在阿拉木图市西南方向360公里处乌兹别克斯坦境内发生4.7级地震，震源深5公里。阿拉木图市未发现震感。

    标签:
    阿拉木图 乌兹别克斯坦 地震 黄金储备
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