哈萨克斯坦计划向乌兹别克斯坦市场出口64种新商品

哈通社/塔什干/11月3日 —— 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫3日表示，哈方计划向乌兹别克斯坦市场推出64种新的出口商品。

部长在其Facebook主页上表示，政府副总理罗曼·斯卡利亚尔为首的哈萨克斯坦代表团3日同乌方在塔什干举行了会谈，并就进一步提升双边贸易和扩大双边合作问题进行了讨论。

“对我们来说，乌兹别克斯坦是中亚地区重要的贸易伙伴。根据计划，今年的双边贸易总额预计达50亿美元。受新冠疫情大流行影响，达到这一目标并不容易。今年前9个月，双边贸易额同比减少16.5%。其中，哈萨克斯坦的出口额小幅下降，而从乌兹别克斯坦进口额减少40%。”苏勒坦诺夫说。

据部长介绍，哈方在会谈中提提议向乌兹别克斯坦市场出口64种新商品。其中包括：各类管道、轧制金属、汽车、石化产品、食品和药物商品。

“我相信，去年在塔什干开设的哈萨克斯坦出口代表处将积极推动这一领域的工作。”他说。

会谈框架下，哈萨克斯坦出口国有公司与乌兹别克斯坦“Kishlok Kurilish”银行之间签署了向总价值达300万美元的贸易业务融资协议。

贸易部长称，该协议将有助于两国共同进入国际市场。

“为此，双方或将共同成立国际经贸合作中心。但是，我们希望通过边境零售中心的工作测试该合作中心的一些项目。国际经贸合作中心正式运营后，我们将创建货物运输的所有技术方案，并将尽快修整不足之处。此外，为了保障‘绿色通道’货物过境运输，要将在过境点开设检验检疫、通关手续和其他业务在内的统一服务站。”苏勒坦诺夫说。

会谈中，哈方邀请乌方加入调节消费税政策的关于确定独联体国家出口商品规范。

【编译：小穆】