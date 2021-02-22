入境防疫：657名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月22日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年2月21日，有21班国际航班自德国、立陶宛、斯里兰卡、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、乌克兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3155名旅客抵达，其中2498名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，657名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有8班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1155名乘客，863人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，292人没有证明；

-有12班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1998名乘客，1633人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，365人没有证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有2名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月20日自国外飞抵哈萨克斯坦的327名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



