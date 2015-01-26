伊拉克武装冲突和爆炸袭击致65人死亡

哈通社阿斯塔纳1月26日电，据新华网报道，伊拉克安全部门消息称，伊拉克多地25日发生武装冲突和爆炸袭击，共造成65人死亡、46人受伤。

伊拉克东部迪亚拉省警察局长希马利当天告诉新华社记者，伊拉克军队和什叶派民兵在伊空军的空中支援下，在该省与"伊斯兰国"武装分子展开激战，最终夺回距首都巴格达东北约100公里的马格达迪耶市郊区的8个村庄，并击毙至少35名武装分子。 希马利说，伊拉克军队自23日开始在迪亚拉省展开清剿"伊斯兰国"武装分子的大规模军事行动，目前已收复该省的希尔林山区一带，并将在未来几天对马格达迪耶市北部地区的武装分子发动进攻。 伊拉克西部安巴尔省一消息人士对新华社记者说，伊拉克军队当天在距巴格达西北约200公里的该省哈迪塞市郊区与"伊斯兰国"武装分子交火，击毙至少4名武装分子，并俘虏3名武装分子；有12名伊拉克士兵在战斗中丧生，另有7人受伤。 这名消息人士说，伊拉克军队和当地逊尼派民兵当天在巴格达以西约50公里的安巴尔省费卢杰市南部与"伊斯兰国"武装分子交火，5名武装分子被击毙，另有12名武装分子受伤。 另据伊拉克内政部消息，巴格达市中心和东部城区当天遭多次爆炸袭击，共造成9人死亡、27人受伤。 伊拉克去年6月初爆发严重武装冲突，包括极端组织"伊斯兰国"在内的反政府武装相继占领伊拉克北部和西部大片国土。伊拉克安全部队和库尔德武装在美国等国组成的"国际联盟"的空中支援下不断发起反攻，目前局势呈胶着状态。