德国65岁妇女产下四胞胎 母子平安

哈通社阿斯塔纳5月24日电 据BBC报道，德国一名65岁的妇女接受人工授精程序之后产下四胞胎。

据德国RTL电视台报道，这位名叫安妮格丽特•劳尼克的德国妇女周二（5月19日）在德国首都柏林的一家医院剖腹产下3名男婴和1名女婴。 四胞胎是26个星期的早产儿，但是"存活的几率较大"。 65岁的教师劳尼克是单亲母亲，已经有13个孩子和7个孙辈。她成为世界上生四胞胎时年纪最大的产妇。 报道说，劳尼克此前最小的10岁女儿想要弟弟或妹妹，因此她决定再试着怀孕。 BBC驻柏林记者詹妮•希尔说，劳尼克是在乌克兰接受的生育治疗，她的案例在德国引起热烈争论。 她在怀孕期间曾表示，自己确信任何人都应该可以按照自己的意愿去生活。 在被问到有什么担忧时，劳尼克说，她假设自己会身体健康，并不担心其他人怎么想。 一些医生质疑她的身体状况是否还能够怀孕。 尽管如此，劳尼克并不是世界上年龄最大的产妇。2006年，一名当时66岁的西班牙妇女产下双胞胎。 有一些报道对此有争议，表示，2008年一名70岁生双胞胎的产妇才是世界纪录的保持者。