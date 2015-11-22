雷吉纳•万德舍娃代表哈萨克斯坦参加第65届世界小姐总决赛（图）

哈通社阿斯塔纳11月22日电 据哈萨克斯坦小姐官方网站misskazakhstan.kz消息，近日，"哈萨克斯坦小姐-2014"选美大赛获胜者雷吉纳•万德舍娃赴中国海南三亚参加第65届世界小姐总决赛。

消息称，雷吉纳在去年获得"哈萨克斯坦小姐"桂冠后，马上开始了参加今年世界小姐选美大赛的准备工作。在过去的一年里，作为前田径运动员的雷吉纳，完成了包括外语学习、发型设计以及健身等科目的培训。 雷吉纳称，大赛将至，已开始感觉到紧张气氛。而参加此类大赛最主要是发挥出正常水平。她希望大赛中能够充分展示哈萨克斯坦精神面貌，为祖国争光。 目前，第65届世界小姐总决赛参赛选手已陆续抵达三亚。这些参赛选手均为全球各分赛区的冠军，她们将在未来一个月的时间里，进行城市巡游、才艺大赛、服装秀、"顶级模特"比赛以及慈善晚宴等活动。总决赛晚会及加冕晚宴将于12月19日举行。 据悉，以"促进世界和平与交流，树立杰出妇女榜样和帮助饥饿残疾儿童"为宗旨的世界小姐赛事创办于1951年，作为具有世界影响的年度时尚文化盛典，至2014年，世界小姐大赛已在20多个国家和地区成功举办了64届，赛事覆盖全球150多个国家。（编译：塔布斯）