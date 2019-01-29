巴西矿坝决堤事故死亡人数增至65人

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据塔斯社报道，巴西米纳斯吉拉斯州政府周一表示，当地发生的矿坝决堤事故已致65人死亡，多达300人失踪。

1月25日，淡水河谷公司在巴西米纳斯吉拉斯州的一处铁矿废料矿坑堤坝发生决堤，大量泥浆和垃圾迅速冲出，摧毁了工地后，再淹没沿途的建筑物、车辆和道路。



27日，因为担心另一座大坝面临垮塌的危险，位于该大坝范围内的布鲁马迪尼奥的几个社区的住户被疏散，约24000人被告知要到更高的地方。

决堤的原因目前尚不清楚，消防人员最新的消息显示，确定死亡的人数已经上升到65人，仍有近300人失踪。



随着泥淖逐渐变干，消防人员将能够到达之前无法到达的区域进行营救。不过BBC援引救援行动发言人表态称，找到更多幸存者的可能性非常低。



负责环保执法的巴西环境和可再生资源协会已决定对淡水河谷公司罚款2.5亿雷亚尔（1美元约合3.77雷亚尔）。米纳斯吉拉斯州司法部门表示，将要求冻结该公司60亿雷亚尔资金，以用于事故赔偿和灾后重建工作。



巴西政府已经宣布对此次悲剧性的事故进行为期三天的默哀。



【编辑：木合塔尔·木拉提】