中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    22:54, 18 三月 2020 | GMT +6

    亚行为发展中经济体提供65亿美元抗疫扶持方案

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月18日 —— 据新华社报道，亚洲开发银行（亚行）18日宣布，将为其成员中的发展中经济体提供总额约65亿美元的一揽子扶持方案，以帮助应对新冠肺炎疫情的冲击。

    亚行行长浅川雅嗣在当天的一份声明中说，目前新冠肺炎疫情已引起全球性危机，国家、地区和全球层面都需要更强有力的措施抗击疫情。

    浅川雅嗣表示，亚行正在与发展中经济体积极配合，携手采取一系列积极行动对抗疫情在全球“大流行”，以保障弱势群体的生活，帮助这些经济体尽快恢复经济。亚行还将根据情况在未来对成员提供进一步财政援助和政策建议。

    根据该扶持方案，亚行将提供约36亿美元用于应对疫情在公共卫生及经济方面带来的冲击，16亿美元用于扶持受疫情冲击的中小微企业。同时，亚行还将从正在进行的项目中划拨出10亿美元优惠资金资源，并提供约4000万美元的技术援助和快速拨款。

    今年2月以来，亚行已分两次为亚太地区发展中经济体提供总金额为400万美元的拨款，以帮助后者提升针对新冠肺炎的检测、防范和响应能力。本月12日，亚行还宣布通过其供应链融资计划提供2亿美元，支持亚太地区生产、配送抗击新冠肺炎疫情所需药品及物资的企业。

    亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉，现有68个成员。


    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!