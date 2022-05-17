民调：66.4%哈萨克斯坦选民将参加全民公投

哈通社/努尔苏丹/5月17日 —— 根据哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）进行的民意调查结果显示，全国76.4%民众表示支持托卡耶夫总统进行宪法修正案全民公投的提议。

- 我国将时隔22年将再次进行修宪公投。我们必须通过投票，为国家重要的问题对宪法进行修改。在建设新哈萨克斯坦的道路上，该活动具有重要意义。在这方面，我们对社会对公投的看法非常感兴趣。因此，我们的研究所托卡耶夫总统宣布举行修宪全民公投的那天开始了民意调查工作。-总统战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫说。

据他介绍，该研究所5月9-12日期间通过电话开展了民调工作。

-全国1200名受访者接受了民调。根据结果，66.4%的哈萨克斯坦选民预计将参加修宪公投。值得一提的是，根据法律规定，超过50%的选民参与，公投将被视为有效。与此同时，民调显示，70%以上的公民了解我国将举行公投，并76.4%民众表示支持托卡耶夫总统进行宪法修正案全民公投的提议。-他说。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月5日发表电视讲话，宣布6月5日就宪法修正案进行全民公投。

此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。 修宪公投需要至少三分之二的选民同意才能获得通过。

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫17日表示，将在全国各地开设10 013个公投站。据其介绍，依照有权参加公投公民名单，截至5月15日，名单上已登记11 722 536人。

中央选举委员会秘书穆赫塔尔·叶尔曼表示，根据相关规定，为公投准备的选票数量必须与可参与公投的选民人数相等，并预留相当于选民总数1%数量的备用选票，为11 839 761张。

【编译：小穆】



