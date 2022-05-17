中央公投委员会通过关于公投选票数量的命令

哈通社/努尔苏丹/5月17日 – 哈萨克斯坦有关宪法修正案的全民公投的选票准备工作将于5月28日前全部完成。

哈萨克斯坦中央公投委员会17日召开全体会议。

会上，中央选举委员会秘书穆赫塔尔·叶尔曼表示，根据宪法性法律《哈萨克斯坦公投法》第27条，公投的选票准备规则将由公投委员会负责制定。选票必须在公投开始的7日前提供给各个投票站点的分委会。

会上还指出，目前，有权参加此次全民公投的公民名单已经依法被提交给了公投委员会。

根据全国各州、努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市所提交的名单显示，有权参加此次宪法修正案全民公投的哈萨克斯坦公民总数为11 722 536人。

中央选举委员会秘书穆赫塔尔·叶尔曼表示，根据相关规定，为公投准备的选票数量必须与可参与公投的选民人数相等，并预留相当于选民总数1%数量的备用选票。

因此，为此次全民公投准备的选票总数将为11 839 761张。

中央选举委员会秘书称，所有选票在准备完成后，各地区的公投委员会分委会将负责在法定期限内将符合当地选民人数数量的选票运输至各地的投票站点。

这项工作需要在2022年5月28日前完成。

为了确保相关工作的顺利完成，在今天的会议上，公投委员会通过了《关于确定将于 2022 年 6 月 5 日举行的全民公投的选票数量》的命令。

根据此前的报道，在本次全民公投中，哈萨克斯坦全国各地将总计开放10 013个投票站点。

【编译：木合塔尔·木拉提】