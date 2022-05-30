世界旅游与观光发展指数：哈萨克斯坦位居第66位

哈通社/努尔苏丹/5月30日 --世界经济论坛（WEF）近日公布2021年世界旅游与观光发展指数（Travel&Tourism Development Index 2021 – TTDI）。

根据最新排名，哈萨克斯坦在117个国家中位居第66位（2019年在140个国家中位居第80位）。

前苏联国家当中，格鲁吉亚位居第44位、亚美尼亚和阿塞拜疆分别位居第61位和第63位，而吉尔吉斯斯坦第90位。

值得一提的是，乌兹别克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和部分国家未入围最新排名。日本成为世界最有魅力的观光地、而美国、西班牙、法国和德国入围前五。

据悉，2021年世界旅游与观光发展指数是15年前发布的《旅游业竞争力报告》（The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019）发布的最新版。根据最新指数排名，世界经济论坛根据5项主要指数、17项主要指标（新增3项）和112项单独指标进行评估。

哈萨克斯坦在价格竞争力指数中位居榜首，而在季节性国际旅客指数中位居第26位、自然资源排名为33位、对文化景点的兴趣中位居第37位、联合国教科文组织中心数量中位居第42位、外国游客的停留时间中位居第42位。此外，哈萨克斯坦在旅游业优先方向中位居第68位、旅游服务基础设施中位居第76位，而在商业环境和安全程度中分别位居第90位和第77位。

据悉，TTDI使用亚太旅行协会（PATA）、世界旅游组织（UNWTO）、欧睿国际、国际民航组织等旅游业大型组织的数据。

【编译：小穆】