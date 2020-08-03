卫生部长：67.5%的新冠确诊患者已经痊愈

哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔表示，哈萨克斯坦境内的新冠疫情蔓延趋势已经得到了控制。

在今天于首都努尔苏丹国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，卫生部长就国内当前的新冠疫情防控形势进行了介绍，并表示 哈萨克斯坦已迈过疫情最艰难时期 。

«累计的COVID-19确诊患者人数已经达到了92262人，是的，这个数字可能会让人感到恐惧，但需要注意的是，其中67%以上的患者已经康复出院，恢复了健康。»阿列克谢·崔说。

部长强调，即便增长幅度较小，但康复患者的数量依然在不断的增加，目前西哈州、阿拉木图州、突厥斯坦州、库斯塔奈州、阿克莫拉州和曼格斯套州，以及首都努尔苏丹的疫情形势已经得到了控制，并呈现不断好转的趋势。

另据部长介绍，随着康复患者人数的增长，以及病床数量的增加，国内各地区医院的病床使用率（包括重症监护病房）均有较大幅度的下降，医疗系统面临的压力也大大减轻。

根据阿列克谢·崔的说法，目前医院病床使用率已经下降至34%。有7个地区已经关闭了15个临时医院。

部长说，这样的良好发展趋势，在救急服务呼叫方面也有体现。

«六月底左右，国内呼叫急救服务的次数一度曾达到3万多，但在重新恢复实施隔离措施的两周内，这一数据下降了近2倍。»

他同时强调，虽然卫生系统已经经受住了疫情高峰的考验，但接下来还需要面对更加严格的任务，那就是保持住当前的良好态势，使其不断向好的方向发展。

部长指出，要保证疫情形势的不断好转，除了通过医疗系统的努力以外，公众对隔离检疫要求的严格遵守也是不可或缺的。

«请务必牢记医生们为大家提供的一个黄金法则：相比生病之后寻求治疗手段，寻找不让自己生病的方法更加正确。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】