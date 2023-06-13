苏丹冲突已致逾6700人伤亡 联合国将召开认捐会

哈通社/阿斯塔纳/6月13日-- 据环球网报道，截至当地时间12日，苏丹多地武装冲突持续，已致逾6700人伤亡。联合国12日宣布，将于本月19日召开认捐会，以支持苏丹的人道主义行动。

土耳其阿纳多卢通讯社12日报道称，据联合国统计，苏丹冲突已导致700多人丧生，其中包括190名儿童；另有6000人受伤，超100万人流离失所。

报道还称，联合国12日宣布，将于本月19日在瑞士日内瓦召开高级别认捐会，以支持苏丹的人道主义行动。本次认捐会将由联合国与埃及、德国、卡塔尔、沙特阿拉伯及欧盟委员会共同主办。

联合国还警告称，苏丹的人道主义局势正在逼近«临界点»，苏丹首都喀土穆等地的民众生存必需品正在变得稀缺。

据路透社报道，苏丹冲突双方苏丹武装部队与快速支援部队9日达成临时停火协议，有效时间为10日6时至11日6时。协议失效不久后，喀土穆发生空袭，冲突双方在喀土穆及附近地区爆发了几周以来最激烈的冲突。

苏丹武装部队与快速支援部队4月15日爆发武装冲突，双方此后数次达成停火协议，但并未能完全阻止冲突。参与斡旋的沙特和美国日前发表声明称，冲突双方存在违背停火协议的行为。