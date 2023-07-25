哈萨克斯坦建材市场蓬勃发展，国内生产商份额增至67%

哈通社/阿斯塔纳/7月25日--根据工业和基础设施发展部新闻处消息，哈萨克斯坦建筑材料出口规模在今年前五个月实现增长44%，超过1亿美元。

2023年1至5月，哈萨克斯坦建材市场取得显著进展，总规模已超过6000亿坚戈。国内生产商市场份额也有所提升，增至67%，较去年同期提高了5个百分点，而进口产材料的市场份额则下降至33%。

建筑材料产量的增加主要得益于耐火材料、非耐火瓷砖、含硅砖和矿渣砖、砂浆、玻璃板等产品产量大幅增加。

建材产量的增长还受到建筑工程量增加的影响，据统计，1-5月份建筑工程量增长了12.1%。这主要归因于建筑设施建造和维修工程的增多，建筑和安装工程量总计达到了13亿坚戈。同时，住房交付量也增加了15.4%。

值得注意的是，国内生产商份额的增加推动了建材行业产量的增长。另外，国产份额的显著增加还促进了出口增长，增幅高达44%。

出口增长最显著的商品包括玻璃板、管道、管材和软管，以及耐火水泥和灰泥。这主要得益于乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦市场对这些商品的需求增加。

【编译：阿遥】