中国产汽车对哈萨克斯坦出口减少68%

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据新华网４日报道，自今年以来，中亚国家及俄罗斯出台的一系列关税和货币汇率调整措施，以及原有技术性贸易措施分步实施，导致新疆口岸对中亚国家及俄罗斯的汽车出口下滑。为此，中国新疆商务部门从缓解企业的资金压力、减轻企业的负担、帮助企业应对贸易摩擦等多个方面，支持企业平稳渡过难关，截至４月底，中国产汽车"走西口"呈现量增价跌态势。

据乌鲁木齐海关统计数据显示，截至４月底，今年新疆口岸共出口汽车４４３９辆，较去年同期增长４．１％，贸易额１．４亿美元，下降２２．３％。其中，出口货车３４２９辆，增长１２．８％，占新疆口岸汽车出口总量的７７．２％，出口平均价格为每辆１９．８万元，下跌２７．２％。

对乌兹别克斯坦出口居首，对哈萨克斯坦出口锐减。今年前４月，新疆口岸对乌兹别克斯坦出口汽车１１４０辆，增加１．５倍，占新疆口岸汽车出口总量的２５．７％。同期对塔吉克斯坦和土库曼斯坦分别出口汽车８１９辆和８１６辆，分别增长１．３倍和１．５倍，而对哈萨克斯坦出口汽车仅为８５０辆，减少６８％。 中国业内人士认为，俄白哈关税同盟自去年发布的诸多技术性贸易措施引发三国进口商恐慌，减少了对中国产汽车的进口。此外，全球经济不景气，中亚市场经济疲软及货币汇率的调整，导致购买力急剧下降，也是造成新疆口岸汽车出口下滑的原因之一。