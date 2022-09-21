迪玛希演唱会：来自68个国家的歌迷将齐聚阿拉木图

哈通社/阿拉木图/9月21日 – 2022年9月23日，知名歌手迪玛希·库达依别尔艮将在阿拉木图市最大的综合体育设施——中央体育馆，举办主题为《Stranger》的大型个人演唱会。

这将是迪玛希在阿拉木图举办的首场个人演唱会。

为了能够现场聆听迪玛希的歌声，届时将有来自全球68个国家的歌迷齐聚中央体育馆。

据了解，演唱会的组织筹备工作期间动员了超过200多位专业技术人员的参与。晚会期间，还将有400多位志愿者提供全程支援。

现场观众们将有望观赏到一场超现代的精彩表演。

根据计划，在现场乐队的伴奏下，迪玛希将在本次演唱会上，演唱31首歌曲。

除了许多已经属于歌迷们耳熟能详的作品以外，还将有部分新的歌曲。

晚会上，迪玛希将演唱一首由其胞弟阿布勒曼苏尔·库达依别尔艮作词的新歌。这将是一首时尚的青春歌曲，创作的灵感来自法国著名音乐家FKJ的作品。阿布勒曼苏尔本人也将在现场参与演奏。

在哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆的帮助下，以西班牙语创作的一首新歌，也将在晚会期间被献给观众。

最受人期待的，还有将在晚会期间正式公布的，以最豪华阵容制作的全新MV《一片天空的故事》。

哈萨克斯坦库尔曼哈兹国家学术民俗交响乐团、国际舞者组织、萨勒塔娜特国家舞蹈剧团将参加本次晚会的演出。

【编译：木合塔尔·木拉提】