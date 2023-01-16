尼泊尔发生空难 事故已致68人遇难

哈通社/阿斯塔纳/1月16日--据外媒综合报道，尼泊尔雪人航空公司一架从加德满都飞往博克拉的客机在博克拉机场附近坠毁，机上载有68名乘客和4名机组人员。

据俄罗斯《消息报》、俄卫星通讯社报道，尼泊尔雪人航空公司发言人15日称，载有72人坠毁的客机上所有乘客和机组人员全部遇难。而美联社等媒体的最新消息称，事故已造成68人遇难，另有4人失踪。

据央视新闻此前报道，当地时间1月15日，尼泊尔博克拉市卡斯基区副区长古鲁·达塔·达卡尔曾表示，当天坠毁的客机上有3人被送往医院救治。

而据中新社报道，当地时间1月15日20时30分左右，尼泊尔雪人航空公司发布关于当日空难的第五版新闻公报，调整遇难者人数，称该航司15日坠毁的编号为9N-ANC航班上目前找到68具遇难者遗骸。此前公报曾确认遇难人数升至69人。

另据新华社报道，根据尼泊尔民航局发布的声明，这架ATR-72客机当地时间当天上午10时30分从尼首都加德满都起飞前往博克拉，10时50分与地面失去联系。失事航班共搭载68名乘客和4名机组人员，其中包括15名外国人。这15名外国乘客中，5名是印度人、4名是俄罗斯人、2名是韩国人，其余4人分别来自澳大利亚、爱尔兰、阿根廷和法国。

尼泊尔民航局信息官员贾南德拉·布尔说，这架飞机于上午10点33分从特里布万国际机场起飞，并获得了降落许可。

-没有天气问题。据初步消息，事故发生的原因是飞机的技术问题。我们收到消息说飞机在空中起火。-他说。

当地时间15日下午，尼泊尔总理普拉昌达召开紧急内阁会议，会议决定将16日定为全国哀悼日，以哀悼坠机事件中遇难的数十名乘客和机组人员。