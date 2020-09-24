世界气象组织证实-69.6°C为北半球有史以来测得的最低温

哈通社/日内瓦/9月24日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织23日证实，1991年12月22日在格陵兰岛一处自动气象站录得的-69.6°C为北半球有史以来测得的最低气温。

气象组织表示，该处名为克林尼克（Klinck）的气象站地处偏远，海拔3105米，靠近格陵兰岛冰盖的顶点。该气象站是美国威斯康星大学麦迪逊分校所建立的气象观测网络的一部分，在上世纪九十年代初运行了两年，用以研究格陵兰岛冰盖及其周围的气象条件。气象站在1994年被送回实验室进行调试，后又被送往南极洲使用。

这一最新低温纪录是由气象组织天气和气候极值档案库的“气候侦探”在钻研历史纪录近30年后发现的，在与当时参与该项目的科学家取得联络，并对设备、观测方法和天气状况等综合数据进行广泛的分析评估后，气象组织正式确认了该温度记录的有效性。

这一最新低温数据也正式取代了此前由俄罗斯两处气象站分别于1892年和1933年录得的-67.8°C的低温极值。而全球范围内目前的最低气温纪录则属于南极洲高海拔地区的沃斯托克（Vostok）气象站于1983年测得的-89.2°C。

建立于2007年的气象组织天气和气候极值档案库包含了全球最高和最低温、降雨量极值、最重冰雹、最长干旱期、最大阵风、最长闪电等极端气象纪录，以及与气候事件相关的死亡人数等数据，对于气候研究具有重要意义。

气象组织总干事塔拉斯表示，“在气候变化的时代，我们的注意力大多集中在新的高温纪录上，但今天确认的最新低温纪录也在提醒我们，地球上存在着巨大的反差。这些保存至今的古老纪录见证了气候学家和气象史学家们的奉献精神，也为我们研究当代和历史气候提供了宝贵资料。”

来自丹麦、西班牙、英国和美国的极地科学和气候专家参与了此次评估，点击浏览专家名单。评估过程详情可参阅《皇家气象学会季刊》在线版。