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    15:26, 12 七月份 2021 | GMT +6

    年初至今已有6935名归国哈桥获得“血亲同胞”身份

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    哈通社/努尔苏丹/7月12日 -- 据同胞基金会消息，年初至今已有6935名归国哈侨获得“血亲同胞”身份，其中404名人已获得哈萨克斯坦国籍。

    自1991年独立以来，累计已有107 . 73万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

    其中，半数以上（76.3%）来自乌兹别克斯坦，其他分别来自：中国（10.4%）、土库曼斯坦（2.7%）、蒙古国（1.2%），吉尔吉斯斯坦（0.5%）、伊朗（0.3%）和阿富汗（2.5%）。

    2019年，共有17 661名哈萨克族或9939个家庭移民哈萨克斯坦，并获得“血亲同胞 ” 身份。

    2020年，移民哈萨克斯坦的哈桥中53.1%来自中国，31.3%来自乌兹别克斯坦，87%来自土库曼斯坦，3.7%来自蒙古国，3.3%来自其他国家。

    2021年，截至6月1日，共有6935名归国哈桥获得获得“血亲同胞 ” 身份。其中，404人已拿到哈萨克斯坦国籍。

    消息称，2021年的安顿归国哈桥名额为1426个，其中阿克莫拉州-258个，库斯塔奈州-350个，东哈州-195个，北哈州-123个，巴甫洛达尔州-500个。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    社会 统计 哈萨克 归国哈侨 黄金储备
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