外媒：泰军拟大举扫荡非法移民 一周6万人逃离

哈通社阿斯塔纳电，据新加坡《联合早报》15日报道，泰国传出军政府准备大规模扫荡非法移民及劳工的消息，引发非法外劳"逃难潮"，过去一周有多达6万名柬埔寨人逃离泰国，平均一天有近万人。柬埔寨政府派出大批军车前去接人。

根据亚太区国际移民组织(IOM)的数据，本周五共有3.7万名在泰国的柬埔寨非法劳工逃回家乡，6月14日早上也有约6000人准备离开泰国。 该组织根据派驻泰柬边境波贝关卡的工作人员提供的资料指出，大部分柬埔寨非法移民劳工都是从这个关卡离境，但许多人由于没有钱支付交通费，滞留当地。 国际移民组织稍早公布一份报告说，该组织在柬埔寨的办公室已派出三辆巴士，前往协助这些移民劳工返回柬埔寨，但由于这几天人数骤增，援助工作变得十分吃力。 国际移民组织在柬埔寨的负责人梅科宁说："平常每天只有大约100人在此出入境，但现在我们看到每天有超过1000人，我们不知道接下来的日子情况将会如何。" 在柬埔寨移民局的要求下，该组织已和在波贝移民中心的柬移民局人员紧密合作，协助欲离开泰国的柬埔寨人返回家园。 据了解，这些移民当中，有超过一半是妇孺。除了面对交通问题，滞留的移民及劳工也亟需粮水、医药用品及庇护所。国际移民组织已着手为他们筹集紧急救助金。 梅科宁说："我们现在最关注的是这些移民的安全问题，及他们所受的待遇及尊严问题。我们会尽力让他们尽早回家。" 柬埔寨外交部发言人坤恩11日表示，泰国发生军事政变后，迫使许多工厂及企业停止聘用非法移民劳工，引发这次大规模的"逃难潮"。不过，他驳斥有报道指泰军射杀柬埔寨工人的消息。 在泰柬边界的泰国沙缴府，副移民警察总长本贾蓬告诉国营的泰国大众传播机构(MCOT)，当局已向柬埔寨工人说明，若他们是合法劳工，就无需害怕。 他强调，当局不会关闭位于沙缴府的阿兰压巴特关卡。这是泰柬边界的主要关卡，而沙缴府设有柬埔寨投资区，柬埔寨领事馆就在这个区内。 此外，泰国劳工部就业局总监巴威说，柬埔寨劳工大量离开，将导致许多泰国公司面对人手短缺的问题。 据泰国劳工部统计，向就业局登记的合法柬埔寨劳工有44万余人。