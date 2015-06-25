安全事务高级官员第6次国际会议在俄罗斯布里亚特共和国举行

哈通社乌兰乌德6月25电（记者赛力克•萨别科夫）安全事务高级官员第6次国际会议24日在俄罗斯布里亚特共和国首府乌兰乌德市举行。总统助理兼国家安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫率哈萨克斯坦代表团与会。

来自65个国家的国家安全、执法系统的官员和许多国际组织代表出席会议，其中有联合国代表。 叶尔梅克巴耶夫在接受采访时说："会议所涉及的打击宗教极端主义、分裂主义、恐怖主义和保护淡水资源等内容，不仅对俄罗斯和哈萨克斯坦人民重要，对全世界人民也非常重要。与会各方将共同探讨打击宗教极端主义和恐怖主义的有效途径。随着世界范围内恐怖主义活动的增加和新的恐怖组织的滋生，人们对恐怖主义风险保障的要求也越来越大，如何应对恐怖主义风险，成了当今世界各国的主要议题之一。我们认为，建立对话机制和情报互换是各国加强合作的重要途径之一。" 会议就打击极端宗教主义和恐怖主义、保障生态、饮用水、生物安全以及防治高危传染病等问题进行广泛探讨。 国家安全会议秘书叶尔梅克巴耶夫在会议期间将举行一系列双边会谈。（编译：夏力）